Минэкономики составляет карту самозахваченных и незарегистрированных сельхозземель. Фото: Фото: 112.ua

https://racurs.ua/n129445-minekonomiki-sostavlyaet-kartu-samozahvachennyh-i-nezaregistrirovannyh-selhozzemel.html

Ракурс

Сельскохозяйственные земли в Украине, по крайней мере часть из них, могут быть незаконно захвачены или не зарегистрированы. Минэкономики занялось созданием карты таких участков. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил журналистам министр экономики Тимофей Милованов.

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Министр даже продемонстрировал карту на своем мобильном телефоне, при этом заявив, что данная разработка поможет правоохранительным органам и Государственной налоговой службе находить самозахваченные и незарегистрированные земельные участки, сообщает «Громадське ТБ».

По мнению министра, эта карта будет инструментом борьбы с теневыми доходами и увеличит поступления в госбюджет. Окончательные выводы по самозахваченным и незарегистрированным земельным участкам будут делать местные власти и налоговики.

Милованов показал, как находит поля с рапсом в Черниговской области, засеянные на незарегистрированных в Госкадастре земельных участках. Он добавил, что карта пока существует только в его телефоне, но вскоре она станет доступной. При этом министр не уточнил, будет ли карта в открытом доступе.

Как писал «Ракурс», вчера украинский парламент проголосовал в первом чтении за земельную реформу Владимира Зеленского.