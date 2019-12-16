Госгеокадастр лишат права распоряжаться землей. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n130890-minekonomiki-hochet-lishit-gosgeokadastr-prava-rasporyajatsya-zemley.html

Ракурс

Минэкономики планирует лишить Госгеокадастр права распоряжаться землей и передать данную функцию местным властям. Такое заявление сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Соответствующий пост появился на странице министра в Facebook.

По мнению Милованова, Госгеокадастр очень коррумпирован. Данным органом выносятся решения о выделении земли лишь после получения взяток. Министр считает, что такую практику необходимо пресечь. Министерством уже объявлен конкурс на должности руководителей областных подразделений Госгеокадастра.

Милованов добавил, что новый начальник центрального офиса Госгеокадастра был назначен после проведения прозрачного конкурса. Руководители всех региональных подразделений и их заместители отстранены от занимаемых должностей. В настоящее время начата аудиторская проверка Госгеокадастра и его структурных подразделений.

Милованов считает, что побороть коррупцию в Госгеокадастре удастся лишь в том случае, если полностью устранить ее источник — право распоряжения землей. В настоящее время законопроект, который предусматривает передачу права распоряжения землей местным органам власти, находится в работе. Это означает, что Госгеокадастр будет только регистрировать земельные акты.

Как ранее писал «Ракурс», в ноябре Верховная Рада проголосовала в первом чтении за принятие законопроекта № 2194, который предусматривает передачу местным общинам права на распоряжение государственных землей, находящихся за пределами населенных пунктов.