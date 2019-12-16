«Северный поток-2» задерживается: Германию просят разрешить строительство весной 2020 года

Сооружение газопровода «Северный поток-2» затягивается, фото: Marco Verch/Trending Topics 2019

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Nord Stream 2 AG, дочерняя компания российского газового монополиста «Газпрома», подала заявку на проведение работ по строительству газопровода «Северный поток-2» в течение зимы-весны 2020 года.

Эту заявку на внесение изменений в проект строительства газопровода 16 декабря должно рассмотреть Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии, сообщает издание Deutsche Welle.

Изначально планировалось, что этот газопровод будет завершен до конца 2019 года. Однако из-за позиции Дании, которая в течение длительного времени не давала разрешения на строительство этого морского трубопровода в своих водах, его строительство затянулось.

По первоначальным планам, Россия могла бы запустить этот газопровод, пропускная способность которого должна составлять 55 млрд куб. м газа в год, уже с начала 2020 года. Это дало бы ей возможность отказаться от транзита газа по территории Украины. 31 декабря 2019 года завершается срок действия договора Украины и России по транзиту газа. Сейчас «Газпром» и «Нафтогаз» ведут переговоры по этому вопросу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что газопровод «Северный поток-2» угрожает всему Европейскому Союзу.