Берлин взбунтовался против санкций США в отношении «Северного потока — 2», фото — Zeit

https://racurs.ua/n130842-severnyy-potok-2-berlin-vzbuntovalsya-protiv-sankciy-ssha-kasauschihsya-350-kompaniy-video.html

Ракурс

Немецкие политики почти единогласно взбунтовались после того, как США ввели санкции против «Северного потока — 2». Часть политического бомонда Берлина заявила об ответных мерах.

Политиков беспокоит судьба 350 компаний, привлеченных к строительству российского газопровода. Председатель внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькер Траер считает, что из-за запланированных Вашингтоном санкции против «Северного потока-2» эти компании из ФРГ должны «беспокоиться о своем бизнесе», сообщает Zeit.

Часть этих компаний объявили, что прекратят работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США. Их 11 декабря утвердила Палата представителей Конгресса США.

Санкции против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2», прописаны в законе об оборонном бюджете. Утверждение этих норм ожидается на следующей неделе в Сенате, дальше их должен подписать президент.

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что «европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США. Он принципиально отверг вмешательство извне в европейские дела.

В Балтийском море уже проложено 2,1 тыс. км двойной нити газопровода. Не хватает около 300 км. Санкции могут затянуть завершение строительства. Ранее канцлер Ангела Меркель заявляла, что ФРГ настаивает на продолжении транзита части газа через Украину даже после введения в действие «Северного потока-2».