Шоу-бизнес: YouTube назвал самые популярные клипы десятилетия, скриншот клипа Despacito

https://racurs.ua/n130841-youtube-nazval-samye-populyarnye-klipy-desyatiletiya-video.html

Ракурс

YouTube опубликовал список музыкальных клипов, которые чаще всего пересматриваются с 2010 года. Перечень возглавляет видео на песню пуэрториканского музыканта Луиса Фонса Despacito, записанную в январе 2017 года с вокалистом Дэдди Янки. Этот клип состоянию на 14 декабря набрал 6,5 млрд просмотров.

На втором месте — клип на песню Эда Ширана Shape Of You, который выпустили в январе 2017 года (4,5 млрд просмотров). Эд Ширан — единственный музыкант, представленный в списке не одной работой. На десятом месте топ-10 его клип Thinking Out Loud с 2,8 млрд просмотров.

На третьем месте лучших клипов десятилетия оказался дуэт рэпера Уиза Халифы и певца Чарли Оковы с клипом See You Again (4,3 млрд просмотров). Он появился в сети в апреле 2015 года.

В пятерку лидеров попали также Марк Ронсон и Бруно Марс с клипом Uptown Funk (3,7 млрд, ноябрь 2014 года) и клип Gangnam Style исполнителя PSY из Южной Кореи.

Лидерами просмотров в 1980-х, 1990-х и 2000-х становились Guns N 'Roses с клипами Sweet Child O' Mine и November Rain, а также Crazy Frog — Axel F (1,9 млрд просмотров).