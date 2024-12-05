Во время выполнения боевой задачи погиб известный украинский музыкант

https://racurs.ua/n201870-vo-vremya-vypolneniya-boevoy-zadachi-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-muzykant.html

Ракурс

Під час виконання бойового завдання загинув музикант, воїн Юрій Мелофон.

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Як музиканти він був відомий своїми реміксами, які створював з колегою, співачкою Лавікою (справжнє ім’я — Любов Юнак).

На початку повномасштабного вторгнення Юра написав мені перший з усіх друзів і спитав що треба по волонтерці. Він жив в Одесі і якось дуже швидко зібрався з думками, поки я приходила до тями і була у ступорі. Юра так багато робив добрих справ і навіть знаходячись на фронті завжди писав першим, питав як стан і як справи, а коли загинув мій брат — він агітував весь свій батальйон заходити в «Дію» і робити розголос на мою петицію, щоб зібрались голоси. Просив не здаватися у цій справі, адже «брат боровся, і ти борись, — написала співачка.

Як розповів бармен Ілля Хребтов, у 2022 році вони разом з Мелофоном почали возити воду до Миколаєва, коли ЗС РФ знищили водогін, пише «Новинарня».

Згодом музикант долучився добровольцем до 35-ї бригади. У нього залишилися дружина і син.