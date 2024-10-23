Антикоррупционный суд забрал у Повалий BMW, землю, дом и права на песни

https://racurs.ua/n200515-antikorrupcionnyy-sud-zabral-u-povaliy-bmw-zemlu-dom-i-prava-na-pesni.html

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Вищий антикорупційний суд ВАКС стягнув у власність держави автівку BMW Х5 Таїсії Повалій, права на її дев’ять пісень, сім земельних ділянок, будинок та квартиру співачки.

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Нагадаємо, що Повалій, підозрюють у колабораційній діяльності.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України до колишньої народної артистки України (позбавлена звання у 2015 році) та застосувала до неї санкцію, передбачену пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 закону України «Про санкції, — йдеться в повідомленні ВАКС у телеграм-каналі в середу.

Згідно з повідомленням, ВАКС ухвалив рішення стягнути в дохід держави активи, які належать співачці: транспортний засіб BMW, пристрій вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими або аналогічними за своїми властивостями еластичними металевими снарядами несмертельної дії, а також майнові права на музику і слова до дев’яти творів («Обниму тебя», «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше чем близко», «Я лечу в даль с тобой синюю», «Доброе утро»).