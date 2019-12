Шоу-бізнес: YouTube назвав найпопулярніші кліпи десятиліття, скріншот кліпу Despacito

YouTube оприлюднив список музичних кліпів, які найчастіше переглядаються з 2010 року. Перелік очолює відео на пісню пуерториканського музиканта Луїса Фонса Despacito, записану у січні 2017 року з вокалістом Дедді Янки. Цей кліп станом на 14 грудня набрав 6,5 млрд переглядів.

На другому місці — кліп на пісню Еда Ширана Shape Of You, який випустили у січні 2017 року (4,5 млрд переглядів). Ед Ширан — єдиний музикант, представлений в списку не однією роботою. На десятому місці топ-10 його кліп Thinking Out Loud з 2,8 млрд переглядів.

На третьому місці найкращих кліпів десятиліття опинився дует репера Уіза Халіфи і співака Чарлі Пута з кліпом See You Again (4,3 млрд переглядів). Він з’явився у мережі у квітні 2015 року.

У п’ятірку лідерів потрапили також Марк Ронсон і Бруно Марс з кліпом Uptown Funk (3,7 млрд, листопад 2014 року) і кліп Gangnam Style виконавця PSY з Південної Кореї.

Лідерами переглядів у 1980-х, 1990-х і 2000-х ставали Guns N' Roses із кліпами Sweet Child O' Mine і November Rain, а також Crazy Frog — Axel F (1,9 млрд переглядів).