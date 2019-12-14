Берлін збунтувався проти санкцій США щодо «Північного потоку — 2», фото — Zeit

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Німецькі політики майже одностайно збунтувалися після того, як США ввели санкції проти «Північного потоку — 2». Частина політичного бомонду Берліна заявила про заходи у відповідь.

Політиків непокоїть доля 350 компаній, залучених до будівництва російського газогону. Голова зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр вважає, що через заплановані Вашингтоном санкції проти «Північного потоку — 2» ці компанії з ФРН мусять «турбуватися про свій бізнес», повідомляє Zeit.

Частина цих компаній оголосили, що припинять роботу в Балтійському морі після набрання чинності санкцій США. Їх 11 грудня затвердила Палата представників Конгресу США.

Санкції проти компаній, причетних до будівництва «Північного потоку — 2», прописані в законі про оборонний бюджет. Затвердження цих норм очікується наступного тижня у Сенаті, далі їх має підписати президент.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що «європейська енергетична політика повинна визначатися в Європі, а не в США. Він принципово відкинув втручання ззовні у європейські справи.

У Балтійському морі вже прокладено 2,1 тис. км подвійної нитки газогону. Не вистачає приблизно 300 км. Санкції можуть затягнути завершення будівництва. Раніше канцлер Ангела Меркель заявляла, що ФРН наполягає на продовженні транзиту частини газу через Україну навіть після побудови «Північного потоку — 2».