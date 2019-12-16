Вифлеемский огонь мира доставлен в Киев. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n130888-vifleemskiy-ogon-mira-dostavlen-v-kiev-foto.html

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Вифлеемский огонь мира был доставлен в воскресенье вечером, 15 декабря, в Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве пластунами из национальной скаутской организации Украины «Пласт». Вскоре огонь мира будет распространен по государственным учреждениям, больницам и детским домам.

Информация о прибытии Вифлеемского огня мира в Украину появилась на странице «Пласт — украинский скаутинг» в Facebook.

Также украинские скауты отправят огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону проведения ООС. Пластуны планируют передать огонь всем украинцам, чтобы в Сочельник он запылал во всех украинских домах.

Напомним, что распространение Вифлеемского огня мира является ежегодной международной акцией к Рождеству, которую проводят скауты по всему миру. Цель акции — передача во все уголки мира огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.