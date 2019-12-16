Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва. Фото: Facebook

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Вифлеємський вогонь миру був доставлений у неділю увечері, 15 грудня, до Михайлівського Золотоверхого монастира у Києві пластунами з національної скаутської організації України «Пласт». Незабаром вогонь миру буде розповсюджений по державних установах, лікарнях і дитячих будинках.

Інформація про прибуття Вифлеємського вогню миру до України з’явилася на сторінці «Пласт — український скаутинг» у Facebook.

Також українські скаути відправлять вогонь миру і різдвяні подарунки нашим захисникам у зону проведення ООС. Пластуни планують передати вогонь всім українцям, щоб у Святвечір він запалав у всіх українських оселях.

Нагадаємо, що поширення Вифлеємського вогню миру є щорічною міжнародною акцією до Різдва, яку проводять скаути по всьому світу. Мета акції — передача в усі куточки світу вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.