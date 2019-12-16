Новий генеральний план Києва: презентація проекту / Фото: prokatgopro.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n130887-novyy-generalnyy-plan-kyieva-prezentaciya-proektu-translyaciya.html

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Генеральний план Києва у понеділок, 16 грудня, презентують в рамках форуму «Майбутнє Києва». Раніше мер міста Віталій Кличко анонсував, що завдяки новому генплану кожен киянин зможе побачити, як розвиватиметься його район чи мікрорайон.

Сьогодні Кличко у Твіттер повідомив, що має намір розповісти, яким Київ буде за п’ять, 10, 20 років, як розвиватиметься столичний метрополітен, а також де і що буде дозволено будувати.

У столиці будується багато житла, а садків та шкіл — критично мало. Нам необхідно встановити жорсткий контроль за комплексною забудовою… Якщо хочеш побудувати комплекс будинків чи мікрорайон, кількість майбутніх мешканців обов’язково передбачаєш і зводиш необхідну інфраструктуру: школи, дитячі садки, спортивні майданчики, сквери, — заявив Кличко під час презентації нового генплану Києва.

Нагадаємо, генеральний план розвитку Києва є основним містобудівним документом, який визначає принципові питання розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста. Згідно з генпланом, концепція розвитку Києва базується на підвищенні якості життя, забезпеченні ефективної життєдіяльності населення міста та екологічній безпеці.