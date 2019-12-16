Новый генеральный план Киева: презентация проекта / Фото: prokatgopro.kiev.ua

https://racurs.ua/n130887-novyy-generalnyy-plan-kieva-prezentaciya-proekta-translyaciya.html

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Генеральный план Киева представляют власти в рамках сегодняшнего форума «Будущее Киева». Ранее мэр города Виталий Кличко анонсировал, что благодаря новому генплану каждый киевлянин сможет увидеть, как будет развиваться его район или микрорайон.

Сегодня Кличко на своей странице в Твиттере сообщил, что намерен рассказать, каким будет Киев через пять, 10, 20 лет, как будет развиваться столичный метрополитен, а также где и что будет разрешено строить.

В столице возводится много жилья, а садов и школ — критически мало. Нам необходимо установить жесткий контроль за комплексной застройкой… Если хочешь построить комплекс зданий или микрорайон, количество будущих жителей обязательно учитываешь и обеспечиваешь необходимую инфраструктуру: школы, детские сады, спортивные площадки, скверы, — заявил Кличко во время презентации нового генплана Киев.

Напомним, генеральный план развития Киева является основным градостроительным документом, который определяет принципиальные вопросы развития, планирования, застройки и другого использования территории города. Согласно генплану, концепция развития Киева базируется на повышении качества жизни, обеспечении эффективной жизнедеятельности населения города и экологической безопасности.