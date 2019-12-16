В Киеве 15 экипажей полиции ловили парня без прав на отцовском «Мерседесе». Фото: Факти

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В Киеве 18-летний парень без водительского удостоверения устроил автомобильные гонки с полицией. К его задержанию были привлечены 15 экипажей полиции.

Лихач гонял по четырем районам столицы на отцовском Mercedes ML, сообщает «Киев Оперативный».

За нарушение правил дорожного движения сначала его пытались остановить на улице Липской в Печерском районе, но он скрылся от полиции, проезжая на все красные светофоры. Затем его пробовали поймать в Голосеевском районе, на мосту Патона, на Березняках и Русановке. При этом скорость движения лихача иногда была около 200 км/час.

После получаса погони патрульным авто удалось заблокировать его на улице Панельной благодаря узкому проезду во дворах.

По словам патрульных, в некоторых ситуациях водитель «Мерседеса» даже пытался идти на столкновения с ними. При этом он был трезв и не под воздействием наркотиков.

Сам задержанный заявил, что просто испугался, поскольку ездил без водительского удостоверения.

Автомобиль был эвакуирован, а водитель доставлен в райотдел для составления админпротокола.