У Києві 15 екіпажів поліції ловили хлопця без прав на батьківському «Мерседесі». Фото: Факти

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У Києві 18-річний хлопець без водійського посвідчення влаштував автомобільні перегони з поліцією. До його затримання було залучено 15 екіпажів поліції.

Розбишака ганяв чотирма районами столиці на батьківському Mercedes ML, повідомляє «Київ Оперативний».

За порушення правил дорожнього руху спочатку його намагалися зупинити на вулиці Липській у Печерському районі, але він утік від поліції, проїжджаючи на все червоні світлофори. Потім його намагалися зловити у Голосіївському районі, на мосту Патона, на Березняках і Русанівці. При цьому швидкість руху лихача іноді була близько 200 км/год.

Після півгодини погоні патрульним авто вдалося заблокувати його на вулиці Панельній завдяки вузькому проїзду у дворах.

За словами патрульних, у деяких ситуаціях водій «Мерседеса» навіть намагався йти на зіткнення з ними. При цьому він був тверезим і не під впливом наркотиків.

Сам затриманий заявив, що просто злякався, оскільки їздив без посвідчення водія.

Автомобіль було евакуйовано, а водія доставлено в райвідділ для складення адмінпротоколу.