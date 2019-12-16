Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Рудольф Джуліані. Фото: UAportal

Джуліані оприлюднив результати своєї поїздки до Києва, Будапешта і Відня

16 гру 2019, 09:46
999

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що зібрав достатньо даних для проведення всебічного розслідування щодо імпічменту Трампа. Завершальною точкою розслідування Джуліані стала його поїздка до Києва, Будапешта і Відня.

Результатами свого розслідування адвокат поділився у Twitter.

Джуліані заявив, що зібрані ним документи свідчать про те, що Трамп не здійснював ніяких протиправних дій. Мало того, адвокат стверджує, що імпічмент перешкоджає проведенню розслідування щодо корупції епохи Барака Обами.

Скріншот поста Рудольфа Джуліані в TwitterДжуліані вважає, що демократи прикриваються імпічментом, як щитом, так як корупція у США в 2016 році досягла такого рівня, що Трамп повинен був просити про проведення американо-українського розслідування.

Скріншот поста Рудольфа Джуліані в TwitterАдвокат заявив, що у колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна є неспростовні докази відмивання колосальних сум компанією «Burisma», яка контролювалася сім'єю Байденів. Мало того, Джуліані стверджує, що Шокін був звільнений із посади генпрокурора через те, що Байден погрожував затримати Україні допомогу від США в сумі 1 млрд дол.

Скріншот поста Рудольфа Джуліані в TwitterЗа твердженням адвоката, Шокін був отруєний, двічі доведений до смерті, але колишньому генпрокурору пощастило вижити. Джуліані додав, що якщо дані факти будуть доведені в Україні, то багато високопоставлених чиновників позбудуться своїх крісел.

Скріншот поста Рудольфа Джуліані в TwitterАдвокат також процитував слова Юрія Луценка, який стверджує, що колишній посол США в Україні Марі Йованович навмисно відмовляла у видачі віз українцям, які могли довести корупційні дії з боку Байдена.

Нагадаємо, що Джуліані обіцяв Трампу після поїздки до Києва надати гори компромату на Байдена.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини
Показати більше