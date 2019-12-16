Джуліані оприлюднив результати своєї поїздки до Києва, Будапешта і Відня

Рудольф Джуліані. Фото: UAportal

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані заявив, що зібрав достатньо даних для проведення всебічного розслідування щодо імпічменту Трампа. Завершальною точкою розслідування Джуліані стала його поїздка до Києва, Будапешта і Відня.

Результатами свого розслідування адвокат поділився у Twitter.

Джуліані заявив, що зібрані ним документи свідчать про те, що Трамп не здійснював ніяких протиправних дій. Мало того, адвокат стверджує, що імпічмент перешкоджає проведенню розслідування щодо корупції епохи Барака Обами.

Джуліані вважає, що демократи прикриваються імпічментом, як щитом, так як корупція у США в 2016 році досягла такого рівня, що Трамп повинен був просити про проведення американо-українського розслідування.

Адвокат заявив, що у колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна є неспростовні докази відмивання колосальних сум компанією «Burisma», яка контролювалася сім'єю Байденів. Мало того, Джуліані стверджує, що Шокін був звільнений із посади генпрокурора через те, що Байден погрожував затримати Україні допомогу від США в сумі 1 млрд дол.

За твердженням адвоката, Шокін був отруєний, двічі доведений до смерті, але колишньому генпрокурору пощастило вижити. Джуліані додав, що якщо дані факти будуть доведені в Україні, то багато високопоставлених чиновників позбудуться своїх крісел.

Адвокат також процитував слова Юрія Луценка, який стверджує, що колишній посол США в Україні Марі Йованович навмисно відмовляла у видачі віз українцям, які могли довести корупційні дії з боку Байдена.

Нагадаємо, що Джуліані обіцяв Трампу після поїздки до Києва надати гори компромату на Байдена.