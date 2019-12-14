Імпічмент Трампа: Джуліані після візиту до Києва пообіцяв гори компромату на Байдена, фото — Reuters

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Ракурс

Адвокат президента США Рудольф Джуліані зібрав важливу інформацію про опонентів Дональда Трампа під час своєї поїздки на Україну.

Юрист повідомив американському лідеру, що зміг отримати більше, ніж той може собі уявити. Свої висновки він має намір викласти в 20-сторінковій доповіді для президента, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами Джуліані, після повернення в Нью-Йорк в минулу суботу, 7 грудня, йому відразу ж подзвонив Трамп. Свої висновки він має намір викласти в 20-сторінковій доповіді для президента.

Джуліані на початку грудня відвідав Будапешт і Київ, де зустрівся з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, а також Андрієм Деркачем і Олександром Дубінським.

Поїздка Джуліані була пов’язана з підготовкою документального серіалу, який позиціонується як республіканська альтернатива слухань щодо імпічменту. У фільмі йтиметься про українську приватну газодобувну компанію Burisma. Як виявилося, крім Угорщини та України Джуліані також відвідав Кіпр, де зареєстрована компанія, і Латвію. Раніше у вересні він припустив, що Burisma відмила 3 млн дол., перерахувавши гроші з України в Латвію, з Латвії — на Кіпр, а звідти — в США.

На початку грудня комітет з розвідки палати представників американського конгресу в рамках процедури імпічменту Трампу оприлюднив 300-сторінкову доповідь. У документі говориться, що президент США робив дії заради свого переобрання, щоб завдати шкоди перспективам колишнього віце-президента Джо Байдена — свого суперника на виборах 2020 року.