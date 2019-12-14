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Справа Шеремета: суд арештував Антоненка, якого слідство називає організатором вбивства, фото — Фейсбук С.Мартинюк

Справа Шеремета: суд арештував Антоненка, якого слідство називає організатором вбивства

14 гру 2019, 07:59
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У Печерському районному суді Києва закінчилося засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію (Riffmaster) Антоненку.

Суд арештував на 2 місяці військового й музиканта, відомого як Riffmaster. Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомляється у трансляції засідання.

Учора в Печерському суді обирали також запобіжний захід Юлії Кузьменко та Яні Дугарь. Дугарь суд відправив під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року, а Кузменко арештували. Захист Антоненка та Кузьменка заявляв відводи судді Сергію Вовку, оскільки він є упередженим.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання фігурантів справи про вбивство Шеремета. Пізніше з’явилася інформація, що затримано українського рок-музиканта і ветерана АТО Антоненка та волонтерку і військового медика, нині дитячого хірурга в «Охматдиті» Кузьменко. У поліції назвали п’ять підозрюваних у виконанні вбивства Шеремета. Також у поліції повідомили, що у слідства було чотири версії, але після відпрацювання лишилася тільки одна.

За версією слідства, Дугарь розвідувала місцевість перед злочином, Кузьменко заклала вибухівку, а Антоненко, який був організатором вбивства, нібито допомагав Кузьменко у ніч «закладки». Їхнім мотивом була, за версією силовиків, «дестабілізація ситуації» в країні. Колеги Шеремета ставляться з обережністю до цієї версії. У командуванні Сил спеціальних операцій наголосили, що Антоненко за час проходження служби характеризується позитивно.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухового пристрою, закладеного до легкового автомобіля, яким він керував.

Джерело: Ракурс


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