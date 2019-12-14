Справа Шеремета: суд арештував Антоненка, якого слідство називає організатором вбивства, фото — Фейсбук С.Мартинюк

https://racurs.ua/ua/n130819-sprava-sheremeta-sud-areshtuvav-antonenka-yakogo-slidstvo-nazyvaie-organizatorom-vbyvstva.html

Ракурс

У Печерському районному суді Києва закінчилося засідання щодо обрання запобіжного заходу Андрію (Riffmaster) Антоненку.

Суд арештував на 2 місяці військового й музиканта, відомого як Riffmaster. Його підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, повідомляється у трансляції засідання.

Учора в Печерському суді обирали також запобіжний захід Юлії Кузьменко та Яні Дугарь. Дугарь суд відправив під цілодобовий домашній арешт до 8 лютого 2020 року, а Кузменко арештували. Захист Антоненка та Кузьменка заявляв відводи судді Сергію Вовку, оскільки він є упередженим.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання фігурантів справи про вбивство Шеремета. Пізніше з’явилася інформація, що затримано українського рок-музиканта і ветерана АТО Антоненка та волонтерку і військового медика, нині дитячого хірурга в «Охматдиті» Кузьменко. У поліції назвали п’ять підозрюваних у виконанні вбивства Шеремета. Також у поліції повідомили, що у слідства було чотири версії, але після відпрацювання лишилася тільки одна.

За версією слідства, Дугарь розвідувала місцевість перед злочином, Кузьменко заклала вибухівку, а Антоненко, який був організатором вбивства, нібито допомагав Кузьменко у ніч «закладки». Їхнім мотивом була, за версією силовиків, «дестабілізація ситуації» в країні. Колеги Шеремета ставляться з обережністю до цієї версії. У командуванні Сил спеціальних операцій наголосили, що Антоненко за час проходження служби характеризується позитивно.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок підриву вибухового пристрою, закладеного до легкового автомобіля, яким він керував.