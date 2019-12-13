Вбивство Шеремета: слідчі назвали організатора. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n130805-vbyvstvo-sheremeta-slidchi-nazvaly-organizatora.html

Ракурс

Вбивство Павла Шеремета перебуває на стадії досудового розслідування. Сьогодні слідчі назвали підозрюваного в організації підриву автомобіля журналіста.

Організатором вбивства журналіста вважають музиканта Андрія Антоненка. Про це повідомили слідчі під час оголошення в суді тексту підозри іншій фігурантці справи Яні Дугарь.

У тексті підозри зазначається, що Антоненко вирішив створити організовану групу, щоби вчинити вбивство. Він це зробив на тлі захоплення ультранаціоналістичними ідеями, суть яких нібито бачив у розмежуванні суспільства за принципом національної належності.

Слідство стверджує, що шляхом скоєння злочину Антоненко хотів привернути увагу громадськості до своїх поглядів. Аби втілити свій злочинний намір, він підшукав осіб, які мали аналогічні з ним погляди.

Повідомляється, що інформація про наявність або відсутність замовника вбивства у слідства відсутня.

Нагадаємо, що раніше сьогодні суд обрав запобіжний захід для Дугарь. Вона перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 8 лютого 2020 року.