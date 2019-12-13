Убийство Шеремета: следователи назвали организатора. Фото: Зеркало недели

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Убийство Шеремета находится на стадии досудебного расследования. Сегодня, следователи назвали подозреваемого в организации подрыва автомобиля журналиста.

Организатором убийства журналиста Павла Шеремета считают музыканта Андрея Антоненко. Об этом сообщили следователи во время оглашения в суде текста подозрения другой фигурантке дела Яне Дугарь.

В тексте подозрения отмечается, что Андрей Антоненко решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство. Он это сделал на фоне увлечения ультранационалистическими идеями, суть которых подозреваемый видел в разграничении общества по принципу национальной принадлежности.

Следствие утверждает, что путем совершения преступления Антоненко хотел привлечь внимание общественности к своим взглядам. Чтобы воплотить свой преступный умысел, он подыскал лиц, имеющих аналогичные с ним взгляды.

Сообщается, что информация о наличии или отсутствии заказчика убийства у следствия отсутствует.

Напомним, что сегодня одной из подозреваемых в причастности к убийству в Киеве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь суд избрал меру пресечения. Она будет находиться под круглосуточным домашним арестом до 8 февраля 2020 года.