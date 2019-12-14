Дело Шеремета: суд арестовал Антоненко, которого следствие называет организатором убийства, фото — Фейсбук С.Мартынюк

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Ракурс

В Печерском районном суде Киева закончилось заседание, на котором избирали меру пресечения Андрею (Riffmaster) Антоненко.

Суд арестовал на два месяца Антоненко., сообщается в трансляции заседания.

Вчера в Печерском суде избирали также меру пресечения Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест до 8 февраля 2020 года, а Кузменко арестовал. Защита Антоненко и Кузьменко заявляла отвод судье Сергею Вовку, поскольку он является предвзятым.

12 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании фигурантов дела об убийстве Шеремета. Позже появилась информация, что задержаны украинский рок-музыкант и ветеран АТО Антоненко и волонтерка, военный медик, ныне — детский хирург в «Охматдете» Кузьменко. В полиции назвали пятерых подозреваемых в убийстве Шеремета и сообщили, что у следствия было четыре версии, но после отработки осталась только одна.

По версии следствия, Дугар разведывала местность перед преступлением, Кузьменко заложила взрывчатку, а Антоненко, который якобы был организатором убийства, помогал Кузьменко в ночь «закладки». Их мотивом была, по версии силовиков, «дестабилизация ситуации» в стране. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии. В командовании Сил специальных операций подчеркнули, что Антоненко за время прохождения службы характеризуется положительно.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва взрывного устройства, заложенного под легковым автомобилем, которым он управлял.