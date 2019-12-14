Импичмент Трампа: Джулиани после визита в Киев пообещал горы компромата на Байдена, фото — Reuters

https://racurs.ua/n130834-djuliani-posle-vizita-v-kiev-poobeschal-trampu-gory-kompromata-na-baydena.html

Ракурс

Адвокат президента США Рудольф Джулиани собрал важную информацию об оппонентах Дональда Трампа во время своей поездки на Украину.

Юрист сообщил американскому лидеру, что смог получить больше, чем тот может себе представить. Свои выводы он намерен выложить в 20-страничном докладе для президента, сообщает The Wall Street Journal.

По словам Джулиани, по возвращении в Нью-Йорк в минувшую субботу, 7 декабря, ему сразу же позвонил Трамп. Свои выводы он намерен выложить в 20-страничном докладе для него.

Джулиани в начале декабря посетил Будапешт и Киев, где встретился с бывшими генпрокурорами Украины Юрием Луценко и Виктором Шокиным, а также Андреем Деркачем и Александром Дубинским.

Поездка Джулиани была связана с подготовкой документального сериала, который позиционируется как республиканская альтернатива слушаний об импичменте. В фильме речь пойдет об украинской частной газодобывающей компании Burisma.

Как оказалось, кроме Венгрии и Украины Джулиани также посетил Кипр, где зарегистрирована компания, и Латвию. Ранее в сентябре он предположил, что Burisma отмыла 3 млн долл., перечислив деньги из Украины в Латвию, из Латвии — на Кипр, а оттуда — в США.

В начале декабря комитет по разведке палаты представителей американского конгресса в рамках процедуры импичмента Трампу обнародовал 300-страничный доклад. В документе говорится, что президент США делал действия ради своего переизбрания, чтобы нанести ущерб перспективам бывшего вице-президента Джо Байдена — своего соперника на выборах 2020 года.