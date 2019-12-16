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Ракурс
Рудольф Джулиани. Фото: UAportal

Джулиани обнародовал результаты своей поездки в Киев, Будапешт и Вену

16 дек 2019, 09:46
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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что собрал достаточно данных для проведения всестороннего расследования относительно импичмента Трампа. Завершающей точкой расследования Джулиани стала его поездка в Киев, Будапешт и Вену.

Результатами своего расследования адвокат поделился в Twitter.

Джулиани заявил, что собранные им документы свидетельствуют о том, что Трамп не совершал никаких противоправных действий. Мало того, адвокат утверждает, что импичмент препятствует проведению расследования относительно коррупции эпохи Барака Обамы.

Скриншот поста Рудольфа Джулиани в Twitter

Джулиани считает, что демократы прикрываются импичментом, как щитом, так как коррупция в США в 2016 году достигла такого уровня, что Трамп должен был просить о проведении американо-украинского расследования.

Скриншот поста Рудольфа Джулиани в Twitter

Адвокат заявил, что у бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина есть неопровержимые доказательства отмывания колоссальных сумм компанией «Burisma», которая контролировалась семьей Байденов. Мало того, Джулиани утверждает, что Шокин был уволен с должности генпрокурора из-за того, что Байден грозился задержать Украине помощь от США в сумме 1 млрд долл.

Скриншот поста Рудольфа Джулиани в Twitter

По утверждению адвоката, Шокин был отравлен, дважды доведен до смерти, но бывшему генпрокурору посчастливилось выжить. Джулиани добавил, что если данные факты будут доказаны в Украине, то многие высокопоставленные чиновники лишатся своих кресел.

Скриншот поста Рудольфа Джулиани в Twitter

Адвокат также процитировал слова Юрия Луценко, который утверждает, что бывший посол США в Украине Мари Йованович преднамеренно отказывала в выдачи виз украинцам, которые могли доказать коррупционные действия со стороны Байдена.

Напомним, что Джулиани обещал Трампу после поездки в Киев предоставить горы компромата на Байдена.

Источник: Ракурс


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