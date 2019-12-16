Джулиани обнародовал результаты своей поездки в Киев, Будапешт и Вену

Рудольф Джулиани. Фото: UAportal

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Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что собрал достаточно данных для проведения всестороннего расследования относительно импичмента Трампа. Завершающей точкой расследования Джулиани стала его поездка в Киев, Будапешт и Вену.

Результатами своего расследования адвокат поделился в Twitter.

Джулиани заявил, что собранные им документы свидетельствуют о том, что Трамп не совершал никаких противоправных действий. Мало того, адвокат утверждает, что импичмент препятствует проведению расследования относительно коррупции эпохи Барака Обамы.

Джулиани считает, что демократы прикрываются импичментом, как щитом, так как коррупция в США в 2016 году достигла такого уровня, что Трамп должен был просить о проведении американо-украинского расследования.

Адвокат заявил, что у бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина есть неопровержимые доказательства отмывания колоссальных сумм компанией «Burisma», которая контролировалась семьей Байденов. Мало того, Джулиани утверждает, что Шокин был уволен с должности генпрокурора из-за того, что Байден грозился задержать Украине помощь от США в сумме 1 млрд долл.

По утверждению адвоката, Шокин был отравлен, дважды доведен до смерти, но бывшему генпрокурору посчастливилось выжить. Джулиани добавил, что если данные факты будут доказаны в Украине, то многие высокопоставленные чиновники лишатся своих кресел.

Адвокат также процитировал слова Юрия Луценко, который утверждает, что бывший посол США в Украине Мари Йованович преднамеренно отказывала в выдачи виз украинцам, которые могли доказать коррупционные действия со стороны Байдена.

Напомним, что Джулиани обещал Трампу после поездки в Киев предоставить горы компромата на Байдена.