Кулак. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n130884-dvoe-neizvestnyh-izbili-slugu-naroda-foto.html

Ракурс

Слуга народа Михаил Ананченко был избит сегодняшней ночью возле подъезда своего дома в Сумах. Нардеп утверждает, что нападавших было двое и на их лицах были балаклавы.

О нападении Ананченко сообщил в Facebook и опубликовал свое фото со следами побоев на лице.

Нардеп утверждает, что нападение напрямую связано с его политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе.

Ананченко добавил, что подобные хулиганские действия не заставят партию «Слуга народа» изменить свой курс. Также нардеп заявил, что его политическая сила всегда готова выслушать мнение любого гражданина Украины, но только в правовом поле.

По факту нападения на народного депутата от «Слуги народа» Ананченко в Сумах открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook. Полицией проводятся следственно-розыскные мероприятия.

Как ранее писал «Ракурс», полицейские задержали двух представителей партии «Свобода», которые подрались с депутатом от «Слуги народа» Андреем Богданцом во время заседания парламентского аграрного комитета.