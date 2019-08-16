Полиция задержала одного из нападавших на нардепа. Фото: Новости дня

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Полицейские задержали одного из неизвестных, которые сегодня утром в Киевской области напали на народного депутата и скрылись на автомобиле.

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Задержанным оказался 23-летний житель другого государства, который имеет вид на жительство в Украине. Также правоохранители разыскали авто, на котором сбежали нападавшие. Транспортное средство с иностранной регистрацией изъяли в качестве вещественного доказательства. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения и мотивы правонарушения.

Напомним, сегодня утром в поселке Гостомель на Киевщине произошло нападение на народного депутата. Два неизвестных брызнули в лицо политику слезоточивым газом «Терен-4» и облили его жидкостью, похожей на экскременты. С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Opel Vectra серого цвета с номерным знаком WJN ST 35.

Имени потерпевшего нардепа полиция не сообщала. Тем временем внефракционный народный депутат Виталий Куприй на своей странице в Facebook сообщил, что неизвестные напали именно на него.