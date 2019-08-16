Поліція затримала одного з нападників на нардепа. Фото: Новини дня

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Поліцейські затримали одного з невідомих, які сьогодні вранці у Київській області напали на народного депутата та зникли на автомобілі.

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Затриманим виявився 23-річний житель іншої держави, який має посвідку на тимчасове проживання в Україні. Також правоохоронці розшукали авто, на якому втекли нападники. Транспортний засіб з іноземною реєстрацією вилучили у якості речового доказу. Про це 16 серпня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Київській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини нападу та мотиви правопорушення.

Нагадаємо, сьогодні вранці в селищі Гостомель на Київщині стався напад на народного депутата. Двоє невідомих бризнули в обличчя політику сльозогінним газом «Терен-4» й облили його рідиною, схожою на екскременти. З місця події зловмисники втекли на автомобілі Opel Vectra сірого кольору з номерним знаком WJN ST 35.

Імені потерпілого нардепа поліція не повідомляла. Тим часом позафракційний народний депутат Віталій Купрій на власній сторінці у Facebook повідомив, що невідомі напали саме на нього.