Спорудження газогону «Північний потік-2» затягується, фото: Marco Verch/Trending Topics 2019

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Nord Stream 2 AG, дочірня компанія російського газового монополіста «Газпрому», подала заявку на проведення робіт із будівництва газогону «Північний потік-2» протягом зими-весни 2020 року.

Цю заявку на внесення змін у проект будівництва газогону 16 грудня має розглянути Федеральне відомство морського судноплавства та гідрографії Німеччини, повідомляє видання Deutsche Welle.

Спочатку планувалося, що цей газогін буде завершений до кінця 2019 року. Однак через позицію Данії, яка протягом тривалого часу не давала дозволу на будівництво цього морського трубопроводу у своїх водах, його спорудження затягнулося.

За початковими планами, Росія могла б запустити цей газогін, пропускна здатність котрого має становити 55 млрд куб. м газу в рік, вже з початку 2020 року. Це дало б їй можливість відмовитися від транзиту газу територією України. 31 грудня 2019 року завершується строк дії договору Україною та Росією щодо транзиту газу. Наразі «Газпром» та «Нафтогаз» проводять переговори з цього питання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що газопровід «Північний потік-2» загрожує усьому Європейському Союзу.