Денис Башлык, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n130095-novomu-glave-gosgeokadastra-pravitelstvo-poruchilo-otstranit-vseh-regionalnyh-rukovoditeley.html

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Правительство поручило Госгеокадастру, новым главой которого стал Денис Башлык, отстранить руководителей и заместителей руководителей региональных отделений на время проведения комплексной проверки, которую будет осуществлять Минэкономики.

Министерство будет проверять нарушения законодательства в сфере управления землей. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

После завершения проверки Минеокномикы в двухнедельный срок должно проинформировать о ее результатах правительство.

Башлыка правительство утвердило на своем заседании 20 ноября победителем конкурсного отбора на должность нового главы Госгеокадастра.

Ранее Башалик занимал должность директора департамента международного сотрудничества и рынка земель в Госгеокадастре.

Напомним, кадровую чистку министерств и ведомств правительство начало в конце сентября.