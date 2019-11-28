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Ракурс
Денис Башлык, фото: «Главком»

Новому главе Госгеокадастра поручено отстранить всех региональных руководителей

28 ноя 2019, 16:57
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Правительство поручило Госгеокадастру, новым главой которого стал Денис Башлык, отстранить руководителей и заместителей руководителей региональных отделений на время проведения комплексной проверки, которую будет осуществлять Минэкономики.

Министерство будет проверять нарушения законодательства в сфере управления землей. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

После завершения проверки Минеокномикы в двухнедельный срок должно проинформировать о ее результатах правительство.

Башлыка правительство утвердило на своем заседании 20 ноября победителем конкурсного отбора на должность нового главы Госгеокадастра.

Ранее Башалик занимал должность директора департамента международного сотрудничества и рынка земель в Госгеокадастре.

Напомним, кадровую чистку министерств и ведомств правительство начало в конце сентября.

Источник: Ракурс


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