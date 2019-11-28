Денис Башлик, фото: «Главком»

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Ракурс

Уряд доручив Держгеокадастру, новим головою котрого став Денис Башлик, відсторонити керівників та заступників керівників регіональних відділень на час переведення комплексної перевірки, котру здійснюватиме Мінекономіки.

Міністерство перевірятиме порушення законодавства у сфері врядування землею. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

Після завершення перевірки Мінеокноміки в двотижневий термін має проінформувати про її результати уряд.

Башлика уряд затвердив на своєму засіданні 20 листопада переможцем конкурсного відбору на посаду нового очільника Держгеокадастру.

Раніше Башалик обіймав посаду директора департаменту міжнародного співробітництва та ринку земель в Держгеокадастрі.

Нагадаємо, кадрову чистку міністерств та відомств уряд розпочав наприкінці вересня.