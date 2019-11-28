Європарламент оголосив надзвичайний стан у сфері клімату в Європі, фото: National Park service

https://racurs.ua/ua/n130094-ievroparlament-ogolosyv-nadzvychaynyy-stan-u-sferi-klimatu-v-ievropi-ta-sviti.html

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Кліматична катастрофа загрожує Європі.

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій оголошено надзвичайний стан у сфері клімату. Про це повідомляє прес-служба.

Підтримали документ 429 депутатів. Проти проголосувало 225. В ньому сказано про необхідність впровадити законодавчі і бюджетні пропозиції, які дозволять обмежити глобальне потепління на рівні нижчому 1.5 °C.

Паскаль Канфін, депутат Європарламенту, заявив, що Європа стала «першим континентом, який оголосив кліматичну і надзвичайну екологічну ситуацію». Автор ініціативи вважає, що необхідно змінювати кліматичну стратегію всім країнам світу. Депутати Європарламенту також закликали нового президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн підтримати заходи щодо скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року.

Раніше в Європейському Союзі прийняли рішення, що на боротьбу з кліматичними змінами буде витрачено більше 20% бюджету. Нові норми вписали в документ 2020 року.