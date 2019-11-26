ЄС на захист клімату витратить 20% бюджету, фото: pxhere

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Ракурс

Захист клімату обговорюють у Європейському Союзі.

На боротьбу з кліматичними змінами планують витратити більше 20% бюджету. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської Ради.

В документ планується вписати норму про витрати 21% бюджету. Ці кошти підуть на боротьбу з кліматичними змінами.

Деякі сфери отримують додаткове фінансування. Серед них — дослідження і розвиток, енергетична та транспортна інфраструктура, а також зовнішня діяльність ЄС.

Бюджет 2020 року буде спрямовано на конкурентоспроможність європейської економіки і підтримку економічного зростання. В сфері безпеки і управління міграцією планується прийняття необхідних норм і для інших пріоритетних напрямків.

Дохідна частина головного фінансового документу ЄС — 168,7 млрд євро. Це на 1,5% більше порівняно з доповненим бюджетом 2019 року. Загальний обсяг витрат визначено в обсязі 153,6 млрд євро, на 3,4% більше, ніж цьогоріч.

Раніше вчені заявили, що викиди авіації більше загрожують якості повітря, ніж клімату. Це призводить до 16 тис. передчасних смертей кожного року.