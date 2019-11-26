ЕС на защиту климата потратит 20% бюджета, фото: pxhere

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Защиту климата обсуждают в Европейском Союзе.

На борьбу с климатическими изменениями планируют потратить более 20% бюджета. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

В документ планируется вписать норму о расходах 21% бюджета. Эти средства пойдут на борьбу с климатическими изменениями.

Некоторые сферы получат дополнительное финансирование. Среди них — исследования и развитие, энергетическая и транспортная инфраструктура, а также внешняя деятельность ЕС.

Бюджет 2020 будет направлено на конкурентоспособность европейской экономики и поддержку экономического роста. В сфере безопасности и управления миграцией планируется принятие необходимых норм и для других приоритетных направлений.

Доходная часть главного финансового документа ЕС — 168,7 млрд евро. Это на 1,5% больше по сравнению с дополненным бюджетом 2019 года. Общий объем расходов определен в объеме 153, 6 млрд евро, что на 3,4% больше, чем в этом году.

Ранее ученые заявили, что выбросы авиации больше угрожают качеству воздуха, чем климата. Это приводит к 16 тыс. преждевременных смертей ежегодно.