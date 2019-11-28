Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n130093-pogoda-v-ukrayini-na-29-lystopada-sylni-doschi-nakryut-visim-oblastey-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 29 листопада буде по-осінньому дощовою. Протягом доби в західних областях йтиме дощ, в центрі і на півдні країни пройдуть сильні дощі. На сході дощі очікуються вночі.

На заході країни встановиться дощова погода із західним вітром 7−12 м/с. Лише в Луцьку та Рівному дощ припиниться вночі, але небо залишиться затягнутим хмарами. Денна температура повітря буде коливатися від 5 до 11° тепла. Вночі можливе зниження температури до 2−7° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

У центрі протягом доби буде йти сильний дощ. Вдень повітря прогріється до 3−8° тепла, вночі температура опуститься від -1° С до +3°С. На дорогах місцями можлива ожеледь. Вітер переважно південний 7−12 м/с.

На півдні також пройдуть сильні дощі. Денна температура буде в межах 9−11° тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 5−7° тепла. Вітер південний 7−12 м/с.

На сході день пройде без істотних опадів, а вночі очікується дощ. Температура вдень від +3°С до +7°С. Вночі температура знизиться і буде в межах від 0 °C до +3°С. Вітер південний 7−12 м/с.

Погода в Києві 29 листопада буде дощовою. Протягом доби йтиме дощ. Вітер переважно південний 7−12 м/с. Вдень буде холодно від +3°С до +5°С. Вночі очікуються заморозки, температура коливатиметься від -1°С до +1°С. Водіям рекомендується бути дуже уважними на дорогах, місцями можлива ожеледь.

Геомагнітна активність 29 листопада буде спокійною. Коливання магнітного поля будуть несуттєвими.

Як раніше писав «Ракурс», густий туман став причиною масштабної ДТП в Одеській області. Учасниками аварії стали відразу 11 автомобілів.