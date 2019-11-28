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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 29 листопада: сильні дощі накриють вісім областей (КАРТА)

28 лис 2019, 16:41
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Погода в Україні 29 листопада буде по-осінньому дощовою. Протягом доби в західних областях йтиме дощ, в центрі і на півдні країни пройдуть сильні дощі. На сході дощі очікуються вночі.

На заході країни встановиться дощова погода із західним вітром 7−12 м/с. Лише в Луцьку та Рівному дощ припиниться вночі, але небо залишиться затягнутим хмарами. Денна температура повітря буде коливатися від 5 до 11° тепла. Вночі можливе зниження температури до 2−7° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Україні на 29 листопада. Карта: ГідрометцентрУ центрі протягом доби буде йти сильний дощ. Вдень повітря прогріється до 3−8° тепла, вночі температура опуститься від -1° С до +3°С. На дорогах місцями можлива ожеледь. Вітер переважно південний 7−12 м/с.

На півдні також пройдуть сильні дощі. Денна температура буде в межах 9−11° тепла, вночі стовпчик термометра опуститься до 5−7° тепла. Вітер південний 7−12 м/с.

На сході день пройде без істотних опадів, а вночі очікується дощ. Температура вдень від +3°С до +7°С. Вночі температура знизиться і буде в межах від 0 °C до +3°С. Вітер південний 7−12 м/с.

Погода в Києві 29 листопада буде дощовою. Протягом доби йтиме дощ. Вітер переважно південний 7−12 м/с. Вдень буде холодно від +3°С до +5°С. Вночі очікуються заморозки, температура коливатиметься від -1°С до +1°С. Водіям рекомендується бути дуже уважними на дорогах, місцями можлива ожеледь.

Геомагнітна активність 29 листопада буде спокійною. Коливання магнітного поля будуть несуттєвими.

Геомагнітна активність. Скріншот: GismeteoЯк раніше писав «Ракурс», густий туман став причиною масштабної ДТП в Одеській області. Учасниками аварії стали відразу 11 автомобілів.

Джерело: Ракурс


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