Україна vs Угорщина: посол Будапешта розповів про блокування Києва в НАТО і автономію Закарпаття, фото — Главком

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Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто розповів про блокування Києва в НАТО і автономію Закарпаття. Ійдярто заявив, що Угорщина не блокує процес інтеграції України в НАТО, а зупиняє тільки один форум комунікації Києва з альянсом — Раду Україна-НАТО.

Посол переконує, що Будапешт буде продовжувати таку політику, бо вважає НАТО не тільки військовою організацією, повідомляє «Главком».

Якщо ти хочеш стати членом НАТО, у тебе повинні бути зобов’язання дотримуватися прав людини, а ваш закон про освіту суперечить цим принципам. Це аж ніяк не заважає інтеграції України з НАТО, — заявив посол Угорщини в Києві, заперечивши заяви України про те, що його країна блокує зближення України з альянсом під впливом Москви.

Ійдярто заявив також, що «до Порошенка українсько-угорські відносини не були поганими». Посол вважає, що під час його каденції в уряді України думали про Угорщину як про ворога на Заході, який не допомагає Києву.

Це дуже страшно тому, що ніколи до цього українсько-угорські відносини не були поганими, не були конфліктними, — розповів Ійдярто.

Він заявив, що пік напруги у двосторонніх відносинах припав на минулий рік і звинуватив у цьому й українські медіа, які «писали, що Угорщина нібито має територіальні претензії до України».

Ійдярто у цьому сенсі згадав про розмови навколо автономії закарпатських угорців та українського мовного закону. Посол запевнив, що про автономію не йдеться, оскільки в регіоні серед 1,2 млн українців живе тільки 150 тис. угорців.

Які передумови є до сепаратизму, автономії? Чи у Києві думають, що більшість українців зовсім «не наші», вони прословацькі, проугорські? Закарпаття — завжди була цікава територія, але ніколи там конфліктів між українцями та іншими націями не було, — заявив посол.

Претензія № 1 Будапешта до Києва — це ст. 7 Закону про освіту. У ньому йдеться про те, що члени нацменшин, крім кримських татар в Україні, не мають можливості вчитися в школах, а тільки в групах і класах рідною мовою.

Сьогодні є понад 60 шкіл на Закарпатті, майбутнє яких не визначено. Є ймовірність, що до 2023 року закон не буде імплементований. Після цього незрозуміло, що буде далі, — розповів Ійдярто.

Паспортний скандал у Берегово, який стався торік, посол прокоментував так: він стався тому, що хтось хотів його створити. На його думку, на території будь-якого дипломатичного представництва держава може «робити те, що хоче, дотримуючись внутрішнього законодавства» і роздача угорських паспортів в Берегово була суверенним правом Угорщини надавати громадянство Угорщини.