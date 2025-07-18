Підпал греко-католицької церкви у селі Паладь-Комарівці стався 16 липня, фото: Віктор Орбан

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На Закарпатті у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району 16 липня було здійснено підпал греко-католицької церкви. Підпалювачі також лишили на фасаді провокативний напис, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, фото якого на своїй Фейсбук-сторінці згодом опублікував прем'єр Угорщини Віктор Орбан.

Прес-служба поліції Закарпаття сьогодні, 18 липня, повідомила, що справу розкрито, а підозрюваного затримано.

Зазначається, що затриманий — 28-річний житель цього села.

У ході проведення подальших оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції отримали відомості, що свідчать про причетність фігуранта до скоєння злочину, — розповіли у поліції.

Дії затриманого кваліфікували за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.