Поджигателя греко-католической церкви задержали на Закарпатье (ФОТО)https://racurs.ua/n207901-podjigatelya-greko-katolicheskoy-cerkvi-zaderjali-na-zakarpate-foto.htmlРакурс
На Закарпатті у селі Паладь-Комарівці Ужгородського району 16 липня було здійснено підпал греко-католицької церкви. Підпалювачі також лишили на фасаді провокативний напис, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, фото якого на своїй Фейсбук-сторінці згодом опублікував прем'єр Угорщини Віктор Орбан.
Прес-служба поліції Закарпаття сьогодні, 18 липня, повідомила, що справу розкрито, а підозрюваного затримано.
Зазначається, що затриманий — 28-річний житель цього села.
У ході проведення подальших оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції отримали відомості, що свідчать про причетність фігуранта до скоєння злочину, — розповіли у поліції.
Дії затриманого кваліфікували за ч. 1 ст. 161 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу — порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності та релігійних переконань та умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.
Наразі правоохоронці встановлюють мотиви вчинення злочину. Досудове розслідування триває, — додали в поліції.