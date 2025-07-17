Будапешт эскалирует: Орбан заявил об антивенгерской провокации в Закарпатье и запретил въезд трем украинским военным

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Угорський лідер Віктор Орбан заявив, що на Закарпатті підпалили церкву і залишили на ній напис «мадярів на ножі».

Примусовий призов, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Все це відбувається з нашими угорцями, на Закарпатті. Ми не дозволимо цього, можете на нас розраховувати! — обурився угорський прем'єр.

У поліції Закарпаття розповіли, що подія відбулася 16 липня приблизно о 22.00 в селі Паладь-Комарівці.

Правоохоронці з’ясували, що на територію храму проникла досі невстановлена особа, підпалила вхідні двері, а на фасаді будівлі чорною фарбою «здійснила напис провокативного характеру, спрямований на розпалювання національної та релігійної ворожнечі».

Наразі поліція у співпраці з СБУ проводять заходи для розшуку причетних до скоєння злочину.

Крім того, Угорщина заборонила в’їзд до країни трьом високопоставленим українським військовим. Це заява очільника МЗС Петера Сійярто, якого цитує місцеве видання Orosz Hírek.

Підставою для застосування обмежень стала смерть мобілізованого українського військовослужбовця Йосипа Шебештеня.

Влада Угорщини стверджує, що Шебештеня, який є громадянином України та етнічним угорцем, «забили у ТЦК». Україна ці звинувачення відкинула.