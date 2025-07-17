Ракурсhttps://racurs.ua/
Один против пяти: спецназовец ГУР самостоятельно сдержал вражеский штурм на Купянском направлении
Один против пяти: спецназовец ГУР самостоятельно сдержал вражеский штурм на Купянском направленииhttps://racurs.ua/n207871-odin-protiv-pyati-specnazovec-gur-samostoyatelno-sderjal-vrajeskiy-shturm-na-kupyanskom-napravlenii.htmlРакурс
Спецпризначенець ГУР самотужки стримав ворожий штурм на Куп’янському напрямку.
Під час бойових дій боєць спецпідрозділу ГУР МО України «Братство» самотужки стримав штурм сил противника, що чисельно переважали його в пʼять разів.
У відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни — застосували отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.
Боєць зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим.
Командування ухвалило єдине можливе рішення — евакуювати бійця. Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.
Завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї.