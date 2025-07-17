Один проти п’яти: спецпризначенець ГУР самотужки стримав ворожий штурм на Куп’янському напрямку

https://racurs.ua/ua/n207871-odyn-proty-p-yaty-specpryznachenec-gur-samotujky-strymav-vorojyy-shturm-na-kup-yanskomu-napryamku.html

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Спецпризначенець ГУР самотужки стримав ворожий штурм на Куп’янському напрямку.

Під час бойових дій боєць спецпідрозділу ГУР МО України «Братство» самотужки стримав штурм сил противника, що чисельно переважали його в пʼять разів.

У відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни — застосували отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.

Боєць зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим.

Командування ухвалило єдине можливе рішення — евакуювати бійця. Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.

Завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї.

У відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни — застосували отруйний газ. Після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.

Боєць зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим.

Командування ухвалило єдине можливе рішення — евакуювати бійця. Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.

Завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї.