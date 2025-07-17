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"Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок
«Резерв+" розширить перелік відстрочокhttps://racurs.ua/ua/n207870-rezerv-rozshyryt-perelik-vidstrochok.htmlРакурс
«Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок/
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, наприкінці липня — на початку серпня планується запуск відстрочки в кілька кліків для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти. Та громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи.
Серед наступних категорій, які додадуть у «Резерв+" - родини, які виховують дитину з інвалідністю.