"Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок

https://racurs.ua/ua/n207870-rezerv-rozshyryt-perelik-vidstrochok.html

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«Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок/

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, наприкінці липня — на початку серпня планується запуск відстрочки в кілька кліків для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти. Та громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи.

Серед наступних категорій, які додадуть у «Резерв+" - родини, які виховують дитину з інвалідністю.