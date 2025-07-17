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Ракурс
"Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок

«Резерв+" розширить перелік відстрочок

17 лип 2025, 16:54
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«Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок/

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, наприкінці липня — на початку серпня планується запуск відстрочки в кілька кліків для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти. Та громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи.

Серед наступних категорій, які додадуть у «Резерв+" - родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Джерело: Ракурс


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