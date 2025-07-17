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"Резерв+" в ближайшее время расширит список отсрочок
«Резерв+" расширит список отсрочокhttps://racurs.ua/n207870-rezerv-rasshirit-spisok-otsrochok.htmlРакурс
«Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок/
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
За її словами, наприкінці липня — на початку серпня планується запуск відстрочки в кілька кліків для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти. Та громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи.
Серед наступних категорій, які додадуть у «Резерв+" - родини, які виховують дитину з інвалідністю.
Віднедавна у Резерв+ можна сплатити штраф за неуточнення даних — онлайн.
До 16 липня 2024 року всі військовозобовʼязані мали оновити свої контактні дані. Дехто цього не зробив — і згідно із законом, за це передбачено адміністративну відповідальність.
Щоб зробити процес простішим і зручнішим, у застосунку Резерв+ зʼявилася функція онлайн-сплати штрафу.
Якщо не сплатити вчасно:
- доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн
- ще через 20 днів штраф подвоюється — до 34 000 грн
Після оплати ТЦК передає інформацію до Нацполіції, і вас знімають з розшуку протягом 4 днів. Це важливо, якщо ви плануєте отримати бронювання на роботі.
Після сплати штрафу оновіть документ у застосунку, щоб побачити свій актуальний статус.