"Резерв+" в ближайшее время расширит список отсрочок

https://racurs.ua/n207870-rezerv-rasshirit-spisok-otsrochok.html

Ракурс

«Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок/

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, наприкінці липня — на початку серпня планується запуск відстрочки в кілька кліків для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників вищої та профосвіти. Та громадян, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи.

Серед наступних категорій, які додадуть у «Резерв+" - родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Віднедавна у Резерв+ можна сплатити штраф за неуточнення даних — онлайн.

До 16 липня 2024 року всі військовозобовʼязані мали оновити свої контактні дані. Дехто цього не зробив — і згідно із законом, за це передбачено адміністративну відповідальність.

Щоб зробити процес простішим і зручнішим, у застосунку Резерв+ зʼявилася функція онлайн-сплати штрафу.

Якщо не сплатити вчасно:

доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн

ще через 20 днів штраф подвоюється — до 34 000 грн

Після оплати ТЦК передає інформацію до Нацполіції, і вас знімають з розшуку протягом 4 днів. Це важливо, якщо ви плануєте отримати бронювання на роботі.

Після сплати штрафу оновіть документ у застосунку, щоб побачити свій актуальний статус.