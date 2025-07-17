Парламент призначив у новий уряд міністрів за квотою президента

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Верховна Рада проголосувала 17 липня за призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ.

Перепризначення Сибіги підтримав 271 депутат.

Крім того, президент запропонував кандидатуру колишнього очільника Кабміну Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони.

Ми чуємо про певні випадки, але мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять захищати свою Батьківщину добровільно, — сказав кандидат у міністри оборони, експрем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді. — Якісне управління в армії, довіра до командирів, керівного складу наших Збройних сил, — це, звісно, в першу чергу пріоритет і основа того, що люди не будуть боятися йти в Збройні сили і не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо.

Завдання Міністерства оборони — зробити все, щоб люди були забезпечені, щоб система в Збройних силах була зорієнтована на українського воїна.

Рада підтримала призначення Шмигаля міністром оборони. За це рішення проголосували 267 депутатів.

Колишнього очільника Міноборони спочатку планували на посаду посла у США. Згодом з’явилася інформація, що він працюватиме у РНБО.

Крім того, Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину спецуповноваженою з питань розвитку співпраці зі США.

За словами президента України, у цьому статусі Стефанішина працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах.

А на посаду віцепрем'єра, відповідального за ЄС і НАТО номінували торгового представника України Тараса Качку.

Раніше Стефанішина обіймала посаду віцепрем'єра з європейської та євроатлантичної інтеграції, а також міністра юстиції.

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