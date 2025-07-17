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В Україні є новий "старий" уряд
В Україні є новий «старий» урядhttps://racurs.ua/ua/n207868-v-ukrayini-ie-novyy-staryy-uryad.htmlРакурс
Верховна Рада 17 липня призначила новий склад уряду Юлії Свириденко — 253 голоси «за».
Парламент погодив такі призначення:
▫️Михайло Федоров — перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;
▫️Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;
▫️Тарас Качка — віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;
▫️Матвій Бідний — міністр молоді і спорту;
▫️Герман Галущенко — міністр юстиції;
▫️Світлана Гринчук — міністерка енергетики;
▫️Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;
▫️Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
▫️Оксен Лісовий — міністр освіти та науки;
▫️Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
▫️Сергій Марченко — міністр фінансів;
▫️Олексій Соболєв — міністр економіки, екології та сільського господарства;
▫️Деніс Улютін -міністер соціальної політики, сімʼї та єдності.
Свириденко заявила під час представлення в Раді, що її уряд «бере курс на самодостатність», а саме військову, економічну та соціальну.
Вона наголосила, що пріоритетними кроками в перші 6 місяців будуть якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська.
Також вона пообіцяла докласти всіх зусиль для підтримки українських підприємців.