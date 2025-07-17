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Ракурс
В Украине есть новое «старое» правительство

В Украине есть новое «старое» правительство

17 июл 2025, 15:29
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Верховна Рада 17 липня призначила новий склад уряду Юлії Свириденко — 253 голоси «за».

Парламент погодив такі призначення:

▫️Михайло Федоров — перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;

▫️Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;

▫️Тарас Качка — віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;

▫️Матвій Бідний — міністр молоді і спорту;

▫️Герман Галущенко — міністр юстиції;

▫️Світлана Гринчук — міністерка енергетики;

▫️Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;

▫️Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

▫️Оксен Лісовий — міністр освіти та науки;

▫️Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

▫️Сергій Марченко — міністр фінансів;

▫️Олексій Соболєв — міністр економіки, екології та сільського господарства;

▫️Деніс Улютін -міністр соціальної політики, сімʼї та єдності.

Усі міністри нового складу уряду працювали в старому, який очолював Денис Шмигаль.

Нардеп Железняк опублікував розклад — які франкції та групи голосували за новий старий склад уряду.

  • Слуга народу — 194;
  • ЄС — 0;
  • Батьківщина — 0;
  • За життя — 13;
  • Голос — 1;
  • Довіра — 15;
  • За майбутнє - 13;
  • Відновлення — 10;
  • Позафракційні — 7.

Свириденко заявила під час представлення в Раді, що її уряд «бере курс на самодостатність», а саме військову, економічну та соціальну.

Вона наголосила, що пріоритетними кроками в перші 6 місяців будуть якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська.

Також вона пообіцяла докласти всіх зусиль для підтримки українських підприємців.

Источник: Ракурс


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