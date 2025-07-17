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В Украине есть новое «старое» правительство
В Украине есть новое «старое» правительствоhttps://racurs.ua/n207868-v-ukraine-est-novoe-staroe-pravitelstvo.htmlРакурс
Верховна Рада 17 липня призначила новий склад уряду Юлії Свириденко — 253 голоси «за».
Парламент погодив такі призначення:
▫️Михайло Федоров — перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;
▫️Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;
▫️Тарас Качка — віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;
▫️Матвій Бідний — міністр молоді і спорту;
▫️Герман Галущенко — міністр юстиції;
▫️Світлана Гринчук — міністерка енергетики;
▫️Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;
▫️Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
▫️Оксен Лісовий — міністр освіти та науки;
▫️Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
▫️Сергій Марченко — міністр фінансів;
▫️Олексій Соболєв — міністр економіки, екології та сільського господарства;
▫️Деніс Улютін -міністр соціальної політики, сімʼї та єдності.
Усі міністри нового складу уряду працювали в старому, який очолював Денис Шмигаль.
Нардеп Железняк опублікував розклад — які франкції та групи голосували за новий старий склад уряду.
- Слуга народу — 194;
- ЄС — 0;
- Батьківщина — 0;
- За життя — 13;
- Голос — 1;
- Довіра — 15;
- За майбутнє - 13;
- Відновлення — 10;
- Позафракційні — 7.
Свириденко заявила під час представлення в Раді, що її уряд «бере курс на самодостатність», а саме військову, економічну та соціальну.
Вона наголосила, що пріоритетними кроками в перші 6 місяців будуть якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська.
Також вона пообіцяла докласти всіх зусиль для підтримки українських підприємців.