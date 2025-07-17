В Украине есть новое «старое» правительство

https://racurs.ua/n207868-v-ukraine-est-novoe-staroe-pravitelstvo.html

Ракурс

Верховна Рада 17 липня призначила новий склад уряду Юлії Свириденко — 253 голоси «за».

Парламент погодив такі призначення:

▫️Михайло Федоров — перший віцепрем'єр, віцепремʼєр з інновацій;

▫️Олексій Кулеба — віцепрем'єр-міністром з відновлення, міністр розвитку громад і територій;

▫️Тарас Качка — віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції;

▫️Матвій Бідний — міністр молоді і спорту;

▫️Герман Галущенко — міністр юстиції;

▫️Світлана Гринчук — міністерка енергетики;

▫️Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;

▫️Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;

▫️Оксен Лісовий — міністр освіти та науки;

▫️Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;

▫️Сергій Марченко — міністр фінансів;

▫️Олексій Соболєв — міністр економіки, екології та сільського господарства;

▫️Деніс Улютін -міністр соціальної політики, сімʼї та єдності.

Усі міністри нового складу уряду працювали в старому, який очолював Денис Шмигаль.

Нардеп Железняк опублікував розклад — які франкції та групи голосували за новий старий склад уряду.

Слуга народу — 194;

ЄС — 0;

Батьківщина — 0;

За життя — 13;

Голос — 1;

Довіра — 15;

За майбутнє - 13;

Відновлення — 10;

Позафракційні — 7.

Свириденко заявила під час представлення в Раді, що її уряд «бере курс на самодостатність», а саме військову, економічну та соціальну.

Вона наголосила, що пріоритетними кроками в перші 6 місяців будуть якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності війська.

Також вона пообіцяла докласти всіх зусиль для підтримки українських підприємців.