В росії запроваджують штрафи за пошук в інтернеті «завідомо екстремістських матеріалів»

В росії посилюють інтернет-цензуру, фото: Colta.ru

https://racurs.ua/ua/n207867-v-rosiyi-zaprovadjuut-shtrafy-za-poshuk-v-interneti-zavidomo-ekstremistskyh-materialiv.html

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Російська держдума сьогодні, 17 липня, підтримала правку, яка запроваджує штрафи «пошук завідомо екстремістських матеріалів та отримання доступу до них», зокрема з використанням VPN-сервісів.

Про це повідомляє видання «Медуза».

Зазначається, що відповідні зміни до російського Кодексу про адміністративні правопорушення вносить законопроект щодо «посилення адміністративної відповідальності за окремі правопорушення у сфері транспортно-експедиційної діяльності», до якого перед другим читанням 14 липня несподівано внесли відповідну правку.

Таку тактику «хитрого» внесення репресивних змін до законодавства через правки у законопроектах, які тривалий час лежать без руху, російська влада застосовує вже не вперше. Вона дозволяє значно прискорити процес прийняття й спрямована на уникнення суспільного резонансу.

Правка додає до російського КпАП нову статтю 13.53 під назвою «Пошук явно екстремістських матеріалів та отримання доступу до них, у тому числі з використанням програмно-апаратних засобів доступу до інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних мереж, доступ до яких обмежений», яка передбачає:

адміністративний штраф у розмірі від 3 до 5 тисяч рублів за «навмисний пошук екстремістських матеріалів»;

штраф до 500 тис. рублів за рекламу VPN-сервісів.

Також російські депутати прийняли правки про адмінвідповідальність за передачу іншим особам SIM-карток та інформації, необхідної для авторизації й реєстрації користувача інтернету.

Відповідні зміни мають набути чинності з 1 вересня.

Цікаво, що проти таких змін до законодавства виступили навіть російська пропагандистка Маргарита Симоньян, котра вважає, що в результаті пропагандисти не зможуть «розслідувати діяльність» людей та організації, оголошених владою рф «екстремістами», та очільниця провладної «Ліги безпечного інтернету» Катерина Мізуліна.

За словами останньої, закон унеможливить для «Ліги безпечного інтернету» моніторинг «екстремістських спільнот» та передачу даних про них до російського мвс.

Варто додати, що російський «Федеральний список екстремістських матеріалів», який постійно оновлює мін’юст країни, наповнюється з 2007 року і станом на середину 2024 року містив понад 6,5 тис. пунктів.

Джерел: «Медуза»