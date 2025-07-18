Рашисты утром 18 июля атаковали беспилотниками Каменский район, фото: vidomo.media

https://racurs.ua/n207900-v-kamenskom-rayone-dnepropetrovschiny-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-ataki.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 18 липня, вранці атакували ударними безпілотниками Кам’янський район Дніпропетровської області.

Станом на вечір сьогоднішнього дня відомо про двох загиблих та 12 постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також внаслідок російської атаки понівечені кілька адмінбудівель, школа, п’ять приватних будинків, господарська споруда, чотири магазини, інфраструктура. Дев’ять автомобілів пошкоджені, чотири — знищені.

Крім того, сьогодні російських атак також зазнали: