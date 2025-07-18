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Рашисты утром 18 июля атаковали беспилотниками Каменский район, фото: vidomo.media
В Каменском районе Днепропетровщины возросло количество пострадавших в результате атаки беспилотниковhttps://racurs.ua/n207900-v-kamenskom-rayone-dnepropetrovschiny-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-rezultate-ataki.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 18 липня, вранці атакували ударними безпілотниками Кам’янський район Дніпропетровської області.
Станом на вечір сьогоднішнього дня відомо про двох загиблих та 12 постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також внаслідок російської атаки понівечені кілька адмінбудівель, школа, п’ять приватних будинків, господарська споруда, чотири магазини, інфраструктура. Дев’ять автомобілів пошкоджені, чотири — знищені.
Крім того, сьогодні російських атак також зазнали:
- Павлоградський район — поранений чоловік. Є пошкодження на території транспортного підприємства. Виникла пожежа, її ліквідували;
- Нікопольський район — ворог спрямував безпілотники, бив артилерією. Тероризував Нікополь, Марганецьку, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади. Побиті п’ятьприватних осель, господарська споруда, гараж і авто. Зачепило лінії електропередач та газогін;
- Синельниківський район ворог вдарив FPV-дроном по Межівській громаді. Зайнявся приватний будинок. Вогонь загасили.
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