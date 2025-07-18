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Ракурс
Александр Сырский, фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Сколько военных ежедневно теряют рашисты, рассказал Сырский (ВИДЕО)

18 июл 2025, 20:41
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Рашисти з початку 2025 року щодня втрачають понад 1,2 тис. військових.

Про це сьогодні, 18 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

З початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово. Боротьба триває! Слава Україні, — зазначив він.

Також Сирський опублікував відео уражень російських окупантів українськими військовими.

Источник: Ракурс


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