Олександр Сирський, фото: Головне управління комунікацій ЗСУ

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Ракурс

Рашисти з початку 2025 року щодня втрачають понад 1,2 тис. військових.

Про це сьогодні, 18 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

З початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово. Боротьба триває! Слава Україні, — зазначив він.

Також Сирський опублікував відео уражень російських окупантів українськими військовими.