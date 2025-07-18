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Олександр Сирський, фото: Головне управління комунікацій ЗСУ
Скільки військових щодня втрачають рашисти, розповів Сирський (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207899-skilky-viyskovyh-schodnya-vtrachaut-rashysty-rozpoviv-syrskyy-video.htmlРакурс
Рашисти з початку 2025 року щодня втрачають понад 1,2 тис. військових.
Про це сьогодні, 18 липня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.
З початку 2025 року російський агресор втрачає в середньому 1251 військовослужбовця щодобово. Боротьба триває! Слава Україні, — зазначив він.
Також Сирський опублікував відео уражень російських окупантів українськими військовими.