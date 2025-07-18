Британія слідом за ЄС також знижує «стелю» цін на російську нафту

Британія також посилює санкції проти рф

https://racurs.ua/ua/n207898-brytaniya-slidom-za-ies-takoj-znyjuie-stelu-cin-na-rosiysku-naftu.html

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Велика Британія слідом за Євросоюзом також знижує гранично допустимі ціни на російську нафту.

Про це сьогодні, 18 липня, повідомила прес-служба уряду країни.

Велика Британія посилить економічний тиск на росію за допомогою нових заходів, спрямованих безпосередньо на критичні доходи путіна від нафти, — вказано в повідомленні. — Велика Британія та ЄС сьогодні оголосили про зниження ліміту цін на сиру нафту, вразивши серцевину нафтових доходів путіна.

Таким чином, «стеля» граничних цін на сиру нафту знижується з 60 до 47,6 дол. за барель. У британському уряду наголошують, що це безпосередньо вплине на доходи росії від нафти, які вже впали на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Це придушить нафтову промисловість путіна, знизить ринкову вартість російської сирої нафти та зашкодить важливому джерелу фінансування незаконної війни Кремля в Україні, — зазначають у британському уряді. — Кожен фінансовий удар по нафтових доходах росії — це ще один крок до справедливого і стійкого миру в Україні.

Нагадаємо, раніше сьогодні посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти рф.