Посли ЄС затвердили 18-й пакет санкцій ЄС проти рф. Фото:

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Ракурс

Посли країн Євросоюзу схвалили 18-й пакет санкцій проти російської федерації.

У п’ятницю, 18 липня, посли 27 країн-членів Європейського Союзу під час ранкового засідання узгодили 18-й пакет санкцій проти країни-агресора. У Брюсселі стверджують, що ці санкції одні із найжорсткіших на сьогодні. Про це віце-президент Європейської комісії Кая Каллас повідомила у соціальній мережі Х.

Ми твердо стоїмо на своєму. ЄС щойно схвалив один із найжорсткіших на сьогодні пакетів санкцій проти росії, — йдеться у повідомленні.

Каллас наголосила, що Євросоюз продовжить скорочувати військовий бюджет Кремля, переслідуватиме ще 105 кораблів «тіньового флоту» та їхніх постачальників, а ще — обмежить доступ російських банків до фінансування.

Раніше повідомлялося, що до 18-го пакету також увійде заборона на роботу газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2».

Проти нових антиросійських санкцій виступала Словаччина. Влада цієї країни вимагала від Євросоюзу гарантій компенсації можливої шкоди від повної заборони на постачання російського газу до ЄС.

Офіційно пакет нових санкцій мають схвалити сьогодні. Це мають зробити на засіданні Ради ЄС із загальних справ

Нагадаємо, 15 липня міністри закордонних справ країн Євросоюзу не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти росії. Проти запровадження санкцій тоді виступили представники Словаччини та Мальти.